Skoledagen udviklede sig tirsdag morgen pludselig ganske dramatisk for eleverne på Vejgaard Østre Skole i Aalborg.

De elever, der befandt sig udenfor, blev nemlig omkring klokken 11.30 gelejdet ind på skolen, og derinde blev alle vinduer lukket.

Indefra skolen kunne de mest nysgerrige elever kort efter gennem vinduespartierne overvære et sandt drama ude på Grundvigsvej.

Her prøvede politiet at tøjle en løs og aggressiv hund, der havde retning mod skolen.

Hunden lystrede ikke, og så måtte politiet dræbe dyret med tre skud.

»Det sidste skud er et aflivende skud, og imellem skuddene hyler hunden, hvilket selvfølgelig er voldsomt for nogen. Det er der også, nogle elever der reagerer kraftigt på, så dem talte vi selvfølgelig med,« fortæller skoleleder på Vejgaard Østre Skole, Jesper Saugstrup Jensen.

Skolelederen kan ikke med sikkerhed svare på, hvor mange elever der potentielt har kunnet overvære politiets aflivning.

Men hundens hyl og de tre skud er med sikkerhed blevet hørt af en række elever.

Netop derfor har man også været hurtige til at kommunikere ud til elevernes forældre og fortalt dem om dagens drama i detaljer.

Et drama, der rent faktisk begyndte tæt på skolen endnu tidligere end de tre skud.

»Jeg har et par ansatte ude tidligere, hvor de hjælper en kvinde, der holder hunden væk med sin taske. Herefter løber den væk,« fortæller Jesper Saugstrup Jensen.

Kort tid efter var en anden ansat fra skolen ude at kigge efter hunden, og det var også her, man besluttede at få eleverne indenfor og lukke vinduerne, inden det potentielt gik galt.

Og det er da også dét, som Jesper Saugstrup Jensen glæder sig over nu.

»Tænk, hvis den var kommet ind i skolegården med børn. Det tør jeg ikke tænke på. Så selvom det selvfølgelig for nogen var en ubehagelig oplevelse, så kunne det have været meget værre,« siger han.

Hunden, der blev skudt, var en bokserblanding.