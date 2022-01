Noget tyder på, at designfikserede tyve har været på spil i Odense i weekenden.

For to adresser ikke langt fra hinanden i bydelen Dalum har været udsat for indbrud i weekenden, og tyvene havde kun én ting for øje – nemlig designervarer.

Det fortæller Preben Skytte, der er politikommissær ved Fyns Politi.

»Man må sige, at der har været lidt for meget gang i den på den konto desværre,« siger Preben Skytte til B.T.

På den første adresse på Kristiansdals Alle var tyvene brudt ind 22. januar og havde også formået at rykke rundt på de designervarer, som de påtænkte at tage med sig. Det drejede sig blandt andet om PH-lamper og smykker.

Men noget tyder på, at tyvene blev forstyrret i deres gerning. I hvert fald nåede de ikke at suse af sted med tingene.

Mere uheldigt gik det for sig på nabovejen Bøgedals Alle i tidsrummet mellem 22. januar klokken 16 og 23. januar klokken 14.57 – hvor indbruddet blev anmeldt til politiet.

Her formåede indbrudstyven eller -tyvene at bryde et køkkenvindue op og stjæle både PH-lamper, Arne Jacobsen-lamper og også den populære stol designet af Poul Kjærholm, der kaldes PK 22.