Væltede gravsten har ikke været eneste antisemitiske episode i weekenden, oplyser Det Jødiske Samfund.

Flere steder i Danmark har der i weekenden været forskellige antisemitiske episoder.

Det fortæller Det Jødiske Samfund i en pressemeddelelse, efter at der har været omtale af en hændelse i Randers, hvor en lang række gravsten på den jødiske del af en kirkegård er blevet væltet.

Men episoden var ikke den eneste antisemitiske af slagsen i forbindelse med årsdagen for Krystalnatten.

I Silkeborg har en dansk-jødisk familie fået hængt en gul davidsstjerne mage til den, der blev brugt i Nazityskland, på sin postkasse.

I Aarhus har en anden familie oplevet noget lignende, ligesom der er flere andre episoder, lyder det fra Det Jødiske Samfund.

- At det sker lige præcis på årsdagen for Krystalnatten, er bevis på, at det tænkesæt, der førte til holocaust, eksisterer i 2019. Og at der er mennesker, som er parat til at gå til ekstremer for at føre denne menneskefjendske ideologi ud i livet.

- Det skal ses i denne historiske kontekst, og må derfor tages meget alvorligt, også selv om der heldigvis ikke er mennesker, der er kommet til skade, siger formanden for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein, i pressemeddelelsen.

Krystalnatten fandt sted natten mellem 9. og 10. november i 1938, hvor flere jøder blev dræbt af nazisterne.

Navnet henviser til de store mængder af glas fra knuste butiksruder, der lå i natten og glimtede som krystaller.

/ritzau/