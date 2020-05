Flere caféer og spisesteder i butikscentret Bazar Vest i Aarhus har ulovligt holdt åbent fredag. Derfor har de fået et påbud fra politiet.

Et enkelt spisested har fået en bøde på 10.000 kroner, fordi det - foruden at holde åbent i centret - også havde udeservering.

Det oplyser vicepolitiinspektør Martin Rasmussen fra Østjyllands Politi.

Det er fortsat ikke tilladt for forretninger i butikscentre at holde åbent, ligesom caféer endnu ikke må have servering.