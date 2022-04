Huse i flere odenseanske bydele har været ramt af indbrud mandag og tirsdag.

Det gælder blandt andet et privat hjem, der ligger i bydelen Odense S. Her har indbrudstyven tirsdag eftermiddag skaffet sig adgang til ejendommen – simpelthen ved at sparke en dør ind.

Og selvom indbruddet skete ved højlys dag, blev det ikke opdaget, mens det stod på. Det oplyser politikommissær ved Fyns Politi Erik Skov.

»Man skaffede sig adgang til huset via en bagdør, som man altså sparkede ind. Herefter gik personen rundt i hele huset og stjal personlige ejendele derfra,« siger politikommissæren.

Undgå indbrud Der er ifølge Det Kriminalpræventive Råde fire områder, du skal have fokus på, når du vil undgå indbrud: Sikring af døre og vinduer og solide låse er den bedste måde at holde tyven ude på. Se på din bolig med tyvens øjne, så du finder de svage steder. Det er dem, du skal starte med at sikre.

Nabohjælp. Hent Nabohjælps app og bliv en aktiv nabohjælper. Ved at danne et netværk med dine naboer, kan I gøre jeres område trygt og fri for indbrud.

Hæk og hegn. Sørg for at hæk, hegn og buskads ikke kan være et skjul for en tyv. Naturlige overvågning fra naboer og folk, der går forbi på fortovet, er et godt supplement til sikre døre, vinduer og Nabohjælp.

Lys. Timerstyret indendørslys og sensorstyret udendørslys kan supplere indbrudssikre døre og vinduer og Nabohjælp. Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Erik Skov kan desuden fortælle, at der også i Odense N var et indbrud om natten mellem mandag og tirsdag.

Her brød tyven ind ad terrassedøren og stjal flere designerstole fra hjemmet. I dette tilfælde ser det dog kun ud til, at den fremmede har bevæget sig rundt i hjemmets stue.

Til sidst var der også et indbrud i den odenseanske forstad Agedrup mandag, hvor en indbrudstyv var forbi imellem klokken 17 og 18.30 om aftenen.

Her blev der også fjernet personlige ejendele samt en computer, oplyser politikommissæren, som fortæller, at tyven skaffede sig adgang via bryggersdøren.

Man kan dog selv gør noget for at sikre sig mod indbrud. I faktaboksen længere oppe finder man fire gode råd mod indbrud.