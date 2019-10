De seneste dage har flere borgere i Aarhus ringet til politiet, fordi de har hørt støj i luftrummet over byen.

Nu forklarer Østjyllands Politi, hvad støjen skyldes.

Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport.

De henvendelser, som politiet har fået, har primært gået på, at støjen har kunnet høres i aften- og nattetimerne.

'Østjyllands Politi kan bekræfte, at politiet de seneste dage har haft støtte fra luften, som en del af den skærpede indsats mod de bilbrande, der den seneste tid har fundet sted i Aarhus-området,' lyder det i døgnrapporten.

Støjen kan derfor stamme fra luftstøtten - og det er muligt, at borgerne også vil kunne høre støjen i fremtiden:



'Det kan ikke afvises, at der også i den kommende tid vil blive anvendt flystøtte som et led i indsatsen,' lyder det i døgnrapporten, som slutter:

'Østjyllands Politi beklager den gene, dette muligvis kan medføre for byens borgere.'

De seneste måneder har Aarhus været hårdt ramt af bilbrande.

Tirsdag har politiet anholdt og sigtet to mænd for at stå bag en af bilbrandene i Tilst i sidste uge.

Om de anholdte kan stå bag flere af de over 60 bilbrande, der har været i Aarhus de seneste fire måneder, vides endnu ikke.

20 af brandene skete i juli, 16 skete i august og 15 i september.