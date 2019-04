Hvordan kan et gyngestativ på en legeplads i Danmark vælte ned over en kvinde og dræbe hende på stedet?

Det spørgsmål stiller mange sig selv dagen derpå i Ballerup, hvor en 31-årig kvinde lørdag aften mistede livet på en legeplads ved Baltorpvej.

Hun blev dræbt, da et gyngestativ pludselig væltede ned over hende og ramte hende i hovedet.

Det er dog stadig uvist, hvad der helt præcis skete, mens kvinden var på legepladsen.

En 31-årig har mistet livet på en legeplads i Ballerup.

»Vi venter på, at de relevante myndigheder får undersøgt stedet nærmere, og det kan først ske mandag,« fortæller vagtchef ved Vestegnens Politi, Morten Steen, til B.T. søndag.

Flere personer - også børn - oplevede den forfærdelige ulykke på nærmeste hold.

»Der var flere personer på legepladsen, da ulykken skete. Der iblandt også børn. Dem har vi taget hånd om,« siger vagtchefen og fortæller, at politiet har sørget for, at vidnerne har fået tilbudt hjælp fra et krisepsykologisk beredskab.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Ifølge politiet skulle der ikke være tale om kvindens egne børn.

Ud fra de første oplysninger tyder det på, at kvinden selv har siddet på en gynge, da stativet væltede ned over hende.

Efter ulykken spærrede politiet legepladsen af, så hverken små eller store kan bruge den, før den er blevet undersøgt.

Ulykken fandt sted omkring klokken halv otte lørdag aften, og den massive udrykning fik mange af beboerne fra de omkringliggende lejligheder til at stimle sammen på stedet.