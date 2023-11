Tirsdag aften gik uhyggeligt udklædte børn fra hus til hus, og sagde de traditionsrige ord 'slik eller ballade' for at få fyldt slikposerne til renden.

Men ifølge TV 2 Østjylland blev fleres Halloween-oplevelse ødelagt af en gruppe ældre og maskerede drenge, der tog ordene lidt for bogstaveligt.

Østjyllands Politi fortæller til B.T., at man tirsdag aften omkring kl. 20.40 modtog et par henvendelser fra nogle bekymrede forældre om, at slikindsamlingen var gået over stregen.

Ifølge politiet havde en gruppe ældre drenge truet de udklædte børn til at udlevere deres indsamlede slik.

En af dem, der var udsat for den ubehagelige oplevelse, var Linda Karlssons søn:

»Det her er mere end bare drengestreger. Drengene er blevet passet op, truet til at afgive alt deres slik og har fået kastet æbler efter sig. Det var en meget ubehagelig oplevelse for min søn og hans venner, og jeg synes, det er langt over stregen,« siger den noget chokerede mor til TV 2 Østjylland.

Østjyllands Politi oplyser til B.T., at man er bekendt med sagen, men at ingen personer på nuværende tidspunkt er sigtede.

»Sagen er ikke indgået til politiet som en anmeldelse, hvorfor vi ikke kan bekræfte, at der har været flere ’overfald’ – men vi er bekendt med hændelserne og er i fortsat dialog med de pågældende forældre,« skriver Østjyllands Politi i et skriftligt svar til B.T.

Østjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over, hvad der præcist er foregået, men sagen vil fortsat blive undersøgt nærmere for at få klarlagt et endeligt hændelsesforløb, lyder det.