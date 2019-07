Da Samsøfærgen skulle tømmes, trykkede ansat på en forkert knap og løftede biler med passagerer mod færgeloft.

Syv biler er søndag eftermiddag blevet beskadiget på Samsøfærgen efter et uheld med et hængedæk.

Det skriver TV2 Østjylland, hvilket færgedirektør for Samsø Rederi Casper Kruse bekræfter over for Ritzau.

Uheldet skete, da færgen søndag omkring klokken 15.30 skulle tømme dækket for biler ved havnen i Sælvig på Samsø.

Her blev et hængedæk, som kan løfte parkerede biler, hejst yderligere op mod færgens loft i stedet for ned.

Der sad passagerer i alle bilerne. Nogle af bilerne blev presset mod et gelænder, der klappede ned i dem. Andre blev trykket på taget, forklarer færgedirektøren.

- Nu skete der heldigvis ikke nogen personskade. Men potentielt kunne det være blevet rigtig farligt, siger Casper Kruse.

Bag uheldet ligger en menneskelig fejl, forklarer han.

- Da medarbejderen inde på skibet skulle sænke det ene hængedæk, så bilerne kunne køre fra med alle dem, der skal på ferie herovre, kommer han simpelthen til at køre det op, siger han.

Samsø Rederi drives af Samsø Kommune.

/ritzau/