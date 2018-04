Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Køge Bugt Motorvejen er fredag aften spærret i sydgående retning efter et større uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Uheldet er sket lige før afkørsel 29 Greve S, og politi og redning er på stedet.

Vejdirektoratet oplyser, at man forventer, motorvejen er spærret frem til midnat, og bilister rådes derfor til at køre fra ved afkørsel 28 i Greve C.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til BT, at uheldet involverer flere biler.

»Der er tale om 5-6 biler, der er impliceret, og motorvejen spærret. Mere kan jeg ikke sige nu,« siger vagtchef Henrik Olesen.

BT's reporter på stedet oplyser, at politi og redningsfolk er massivt til stede på motorvejen.

»Der er lige kommet ambulance nummer fem, og der er flere blå blink på vej. Der er tre brandslukningskøretøjer, og der er kommet skiltevogne til at spærre af i retning mod Fyn men også mod København, fordi der ligger mange vragdele på vejen,« lyder det fra BT's reporter, som også kan oplyse, at en af de implicerede biler har sat sig fast under autoværnet.

