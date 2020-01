Sent fredag aften har Københavns Politi været involveret i en biljagt på Islands Brygge i København.

En patrulje forsøgte forgæves at stoppe en bil, der gassede op og tog flugten i stedet for holde pænt ind til siden og tage snakken med betjenene.

Under flugten fra politiet kørte bilen over for rødt i krydset mellem Njalsgade og Amagerfælledvej, hvor flugtbilisterne påkørte en bil, der pænt var på vej over krydset for grønt lys.

Det fortæller Københavns Politi til B.T.

»Der har været en kort eftersættelse af en bil, der har påkørt et andet køretøj. Det eftersatte køretøj blev efterfølgende standset af patruljevognen,« siger vagtchef hos Københavns Politi Henrik Svejstrup.

Ifølge vagtchefen kom de involverede i sammenstøddet ikke noget til.

Hændelsen skete omkring kl. 21.50, og efterfølgende blokerede de ødelagte biler en del af krydset.

De ødelagte biler holder stadig på stedet, mens politiet er færdige med arbejdet, fortæller vagtchefen.