Myndighederne i Minnesota skærper sigtelsen mod Derek Chauvin for drabet på George Floyd. Samtidig vil der blive rejst sigtelse mod tre betjente, der så til passivt, mens George Floyd bad for sit liv.

Minnesotas senator Amy Klobuchar oplyser på Twitter, at sigtelsen mod Derek Chauvin bliver hævet fra 'third degree murder' til 'second degree murder'.

De øvrige tre betjente Tou Thao, J. Alexander Kueng og Thomas Lane bliver sigtet for medvirken til 'second degree murder'.

46-årige George Floyd mistede livet 25. maj i forbindelse med en anholdelse i byen Minneapolis.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 3, 2020

En video af anholdelsen viser, hvordan Derek Chauvin med hånden i lommen presser sit knæ mod George Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder.

Videoen har ført til uroligheder over hele USA, hvor politistationer er brændt ned, og hvor politiet har mødt demonstranter med gummikugler og tåregas.

Derek Chauvin blev sidste fredag arresteret og sigtet for 'third-degree murder' og 'manslaughter'. Sigtelsen blev kritiseret af The American Civil Liberties Union (ACLU), der mente at sigtelsen var for vag.

Mens 'third degree murder' omhandler grov hensynsløshed der fører til en anden persons død, er 'second degree murder' et forsætligt drab udført uden forudgående planlægning.