Det skal være slut med kriminelle bander i det danske gadebillede.

Banden Loyal to Familia (LTF) er allerede forbudt, og nu vil et politisk flertal arbejde på at forbyde flere bandegrupperinger.

»Vi vil have opløst flere kriminelle bander. Vi skal slå ned, når bander viser deres grimme ansigter i gadebilledet og udviser truende adfærd,« siger retsordfører Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

Fredag vil Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative fremsætte en tekst, der pålægger regeringen at »arbejde aktivt for at få opløst andre kriminelle bander«. Regeringen oplyser, at den imødekommer og vil stemme for teksten.

Partierne vil nødigt sætte konkrete navne på, hvilke bander der står for skud. Men ifølge Dansk Folkeparti er det »dem alle sammen«.

»Uanset om det er rockerbander eller indvandrerbander. Det er de grupper, der begår kriminalitet og truer andre. Det er for eksempel Brothas og NNV,« siger Peter Skaarup.

LTF blev forbudt ved lov i en historisk dom i byretten i januar 2020, og siden har landsretten og Højesteret stadfæstet dommen.

Højesterets afgørelse baner vejen for at opløse flere bander, mener partierne.

»Det er vigtigt, at vi konstant gør, hvad der gøres kan, for at undgå bandernes tyranni. Vi skal ikke have svenske tilstande,« siger retsordfører Preben Bang Henriksen fra Venstre.

Selvom LTF er forbudt ved lov, betyder det dog ikke, at kriminaliteten er ophørt.

Der er færre LTF-symboler i gadebilledet, men banden har siden været involveret i flere voldelige konflikter, og kriminaliteten foregår stadig i det skjulte.

For eksempel sidder flere personer med tilknytning til LTF i øjeblikket på anklagebænken i en alvorlig sag, hvor to mænd blev dræbt under en brutal likvidering i Kalundborg.

Preben Bang, hvorfor giver det mening at forbyde flere bander, når de pågældende personer alligevel kan fortsætte deres kriminalitet?

»Det er rigtigt, at medlemmerne ikke bliver lovlydige borgere fra den ene dag til den anden, fordi man forbyder en bande. Men de bliver stressede, og det bliver mindre sjovt at deltage i fællesskabet,« siger Preben Bang.

Siden højesteretsdommen mod LTF, der faldt i september sidste år, har Justitsministeriet undersøgt, om der kan rejses forbudssager mod flere kriminelle bandegrupperinger.

Det er på tide at få sat skub i det arbejde, mener Konservative.

»Vi synes, at regeringen er for slap i optrækket. Vi skal gøre alt for at jagte banderne, og justitsministeren må sætte sig i spidsen,« siger retsordfører Britt Bager fra Konservative.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser at kommentere sagen og henviser til Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg. Han er »overhovedet ikke enig i kritikken«.

»Det er et meget, meget stort analysearbejde. Vi arbejder benhårdt på at få opløst banderne og buret dem inde. Banderne består af brutale og kyniske kriminelle, og vi vil gøre alt for at bekæmpe dem,« siger han.

Regeringen forventer, at undersøgelsen af, om der kan rejses flere forbudssager, afsluttes til sommer, oplyser Bjørn Brandenborg.