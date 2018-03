Løsnede hjulbolte samt en specifik sexvideo en stor del af forklaringen på stigning

Antallet af anmeldelser om vold og seksualforbrydelser gik i 2017 op med 20 procent og steg dermed for tredje år i træk.

Det viser nye tal samlet af Danmarks Statistik.

I hele perioden fra 2007 til 2015 var der ellers en positiv tendens i udviklingen. Men derefter er antallet af anmeldelser om vold og seksualforbrydelser gået støt opad. Ligesom det skete i en årrække før 2007.

En stor del af årsagen til den fortsatte stigning i antallet i 2017 er, at der i foråret og sommeren i fjor var et markant stort antal anmeldelser om løsnede hjulbolte på biler. Det betegnes som vold, idet det er en forbrydelse mod liv og legeme. Alene på dette parameter skete der næsten en femdobling fra 487 anmeldelser i 2016 til 2.097 i 2017.

Det udgør dog ikke det hele, idet der helt generelt har været en mindre stigning også når det gælder vold mod privatpersoner, trusler, vold eller trussel mod nogen i offentlig tjeneste samt vold mod polititjenestemand.

Et øget antal anmeldelser af seksualforbrydelser skyldes for langt den største del, at der i det forgangne år skete en voldsom stigning i anmeldte tilfælde af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse. Og begge tilfælde vedrører primært en specifik og meget omtalt videosekvens, hvor teenagere dyrkede sex og blev filmet, hvorefter video’en blev udbredt primært mellem unge mennesker via de sociale medier.

Netop i disse uger kører der prøvesager i byretter landet over for at fastlægge strafniveauet for udbredelse af videosekvensen.