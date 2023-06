Hvis der er et særligt sted i Helvede for kriminelle, der fupper ældre mennesker, bliver der snart trængsel ved indgangen.

Både Københavns og Fyns Politi har nemlig anholdt og sigtet en række personer, som er mistænkt for at have svindlet ældre kvinder over hele landet.

Det skriver de to politikredse i pressemeddelelser torsdag.

En række politikredse har den seneste tid anholdt personer, som mistænkes og sigtes for systematisk og omfattende svindel mod ældre mennesker.

Senest har Københavns Politi anholdt og sigtet to mænd på 25 og 27 år, mens Fyns Politi har fanget fire mænd mellem 21 og 28 år.

Ifølge politiet har mændene kontaktet de ældre kvinder telefonisk og udgivet sig for at være fra Nets eller banken.

Kvinderne er derefter blevet overtalt til at udlevere betalingskort og koder til en person, der kort efter mødte op på deres bopæl.

På den måde er de blevet frarøvet store beløb.

I enkelte tilfælde er det også lykkedes at franarre kvinderne andre værdigenstande som kontanter eller smykker under påskud af, at banken ville opbevare dem i en bankboks.

De seks mænd er alle sigtet for groft bedrageri.

De fire på Fyn sigtes for 29 forhold på Fyn og i Jylland for over 350.000 kroner, men politiet afviser ikke, at der kan komme yderligere sigtelser.

De udelukker heller ikke, at der kan komme flere anholdelser.

Den 27-årige i København sigtes for to forhold af bedrageri for 17.000 kroner mod ældre i København, mens den 25-årige sigtes for syv forhold af bedrageri for 145.000 kroner mod ældre på Sjælland og Fyn.

Anholdelserne sker efter et samarbejde mellem flere politikredse.

»Vi slår hårdt ned på denne kyniske kriminalitet, hvor man går målrettet efter sagesløse ældre kvinder. Denne gang er det i et tæt og godt samarbejde med kollegaer rundt om i landet. Nu fortsætter vores efterforskning, hvor vi blandt andet skal til bunds i, om der er en sammenhæng mellem vores sager,« siger vicepolitiinspektør Peter Høholt fra Københavns Politi.

Sidst i maj anholdt Nordjyllands Politi en 34-årig mand i en tilsvarende sag, og tirsdag anholdt de en 30-årig mand.

1. juni anholdt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også seks personer for bedrageri mod ældre medborgere.