»I drabssager bgiver vi aldrig op,« kontaterer vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi.

Det gør han, efter politiet mandag kunne skride til anholdelse i en over tre år gammel drabssag. En sag, der startede med et drabsforsøg, og som fem dage senere kostede den 20-årige Kevin Ibraimovski livet.

En 21-årig mand og en 25-årig ditto har allerede tidligere sidde varetægtsfængslet i sagen, hvor de længe har været sigtet for at have været indblandet i drabsforsøget.

Men nu har politiet altså udvidet sigtelserne mod den 25-årige til også at gælde drabet, der fandt sted 29. september 2020.

Her gik en gerningsmand helt ind i Salon Ørn i Brønshøj og skød Kevin Ibraimovski på tæt hold.

Fem dage forinden var en motorcykel med to mænd flere gange kørt forbi salonen. Manden, der sad bagerst. bar en pistol, og det er altså politiets mistanke, at målet var at skyde og dræbe den 20-årige.

Mens de to mænd på 21 og 25 år tirsdag formiddag vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg, har politiet også sigtet en tredje mand for medvirken til selve drabet.

Han, den 29-årige, vil dog ikke blive fremstillet med de andre mistænkte, da han allerede sidder varetægtsfængslet i en anden alvorlig sag, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

