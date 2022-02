Højt humør, høj musik og adskillige anholdelser.

Alt ser ud til at være ved det gamle i Aalborgs berømte og berygtede festgade Jomfru Ane Gade, på den første weekendaften efter genåbningen.

»Vi har haft travlt med alle mulige fuldemandssmåting,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen.

Selvom han omtaler det som småting, så har det kastet flere anholdelser af sig.

Nordjyllands Politi har måttet anholde fem personer i nattelivet i Aalborg.

»To af dem er anholdt for hærværk, to for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og så en enkelt for overtrædelse af restaurationsloven,« siger Thomas Ottesen.

Nordjyllands Politi har i løbet af natten været talstærkt til stede i 'Gaden', da de havde forudset, at der ville være gang i festen.

»Vi har prioriteret det højt, men taget i betragtning, hvor mange mennesker der var, så er det gået fint,« slutter vagtchefen.

Nattelivet har været åbent siden 1. februar, hvor langt de fleste coronarestriktioner i Danmark blev ophævet.