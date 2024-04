Natten til torsdag blev en 39-årig mand overfaldet og stukket med en kniv i en lejlighed i Nykøbing Falster.

Nu har politiet nyt om offerets tilstand og et muligt motiv for overfaldet, der kategoriseres som forsøg på manddrab.

Torsdag kunne Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi oplyse, at tre personer var anholdt i sagen.

Siden er yderligere tre anholdt, og to af dem – en 19-årig mand og en 43-årig mand – sigtes for forsøg på manddrab. Den 43-årige sigtes også for afpresning af offeret, skriver Folketidende.

De fremstilles begge i grundlovsforhør fredag formiddag.

Den 39-årige mand slap umiddelbart heldigt fra knivstikkeriet.

Efterforskningsleder Bo von Würden fra politiet i Nykøbing oplyser til Folketidende, at det knivstik, den 39-årige fik i ryggen, var så dybt, at det var tæt på at ramme hans hjerte.

Han er stadig indlagt på sygehuset, men er ikke i livsfare.

Motivet bag overfaldet og knivstikkeriet var ifølge politiet en gæld for køb af stoffer, som den 39-årige ikke skulle have betalt til den 43-årige mand, der nu er sigtet for både forsøg på manddrab og afpresning.

To af de tre personer, som politiet anholdt torsdag, er siden blevet løsladt. Den tredje er blevet varetægtsfængslet til 29. april. Det drejer sig om en 22-årig mand.

