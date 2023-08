En udenlandsk chauffør er sigtet for spirituskørsel og risikerer at miste sin lastbil.

Det står klart, efter chaufføren blev anholdt på den sjællandske Vestmotorvej nær Slagelse tidligere søndag.

Det skriver TV2 Øst.

Politiet fik flere anmeldelser fra borgere, der meldte, at en lastbil slingrede. Det lykkedes efterfølgende at få standset chaufføren, som havde en promille langt over det tilladte på 0,5.

Han er derfor blevet anholdt.

Hvis promillen vises at være over 2,0, kan han sigtes for vanvidskørsel og få beslaglagt lastbilen. Det skal en senere blodprøve afgøre.