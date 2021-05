Midt- og Vestjyllands Politi er torsdag aften ved at undersøge sammenhængen mellem to breve med pulver i, der er sendt til Jyske Banks afdelinger i Holstebro og Kjellerup.

Samtidig er Statens Seruminstitut på vej til stedet med deres udrykningshold, skriver TV MidtVest.

I Holstebro modtog man brevet klokken 16 torsdag.

»Det er en ansat, der åbner det og kan konstatere, at der er et pulver i. Den ansatte er heldigvis ikke blevet dårlig siden fundet,« fortæller vagtchefen ved politiet.

Kunderne blev sendt hjem, mens personalet fortsat er i banken. Brevet er isoleret i et lokale, og de ansatte befinder sig i et andet.

I Kjellerup nåede man ikke at åbne brevet, da der var mistanke om, at det også indeholdt pulver. Politiet ved ikke, hvad pulveret nærmere bestemt er.

Man mistænker, at det kan være samme gerningsmand, der står bag brevene, da både indhold og afsender ligner hinanden.

Nordjyllands politi fortæller til TV MidVest, at PostNord har fundet yderligere to breve med pulver i, der skulle være leveret to yderligere Jyske Bank filialer i Nordjylland. Den ene i Frederikshavn og den anden i Aalborg.

