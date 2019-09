Et område ved DTU i Lyngby er mandag blevet afspærret, fordi der er fundet en flaske med eksplosiv væske.

Det skriver TV 2, som har snakket med vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

Der skal efter sigende være tale om en flaske med 250 ml gammel dinitrothenylhydrazin.

Væsken er sprængfarlig ved friktion, hvilket betyder, at flasken vil kunne eksplodere ved f.eks. et hårdt slag.

Det lykkedes personale at flytte flasken udenfor, hvor der vil blive foretaget en kontrolleret sprængning af ammunitionsrydningstjenesten (EOD), skriver TV 2.

Daniel Cunneely, vagtchef ved Nordsjællands Politi, fortæller til B.T., at flasken blev fundet inde på selve skolen.

»Den står nu på et grønt område ved skolen, hvor det er planen, at Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD, red.) skal sprænge den,« siger vagtchefen.

Han fortæller endvidere, at det var DTU's beredskabsansvarlige, der kontaktede politiet, da flasken blev fundet.

Sprængningen af flasken vil finde sted snarest muligt.

B.T.s mand på stedet fortæller, at flasken skal sprænges på kommunens boldbaner, som ligger på den anden side af skolen.

Han fortæller endvidere, at flasken stadig står lige ude foran skolen, hvor den blev placeret af skolens personale, og at EOD er i gang med at undersøge, hvordan de får flyttet den over på boldbanen på den sikreste måde.

Klokken 18.15 oplyser B.T.s mand på stedet, at flasken er bragt til sprængning.

Kort efter klokken 18 blev flasken bragt til sprængning ved et kæmpe-brag. Vis mere Kort efter klokken 18 blev flasken bragt til sprængning ved et kæmpe-brag.

»Hold kæft, et rabalder,« lyder meldingen om braget.

»Hvis nogen i Lyngby fik kaffen galt i halsen, så er det helt forståeligt, for det gav altså et KÆMPE brag.«

Han fortæller endvidere, at sprængningen har efterladt et kæmpe hul i græsplanen, og at EOD er ved at pakke sammen og forlade stedet.

Se og hør eksplosionen i playeren øverst oppe.