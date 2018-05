Brandfolk forsøger mandag aften at slukke brand i kro, men tilsyneladende står bygningen ikke til at redde.

Næstved. En kro i Marielyst på det sydøstlige Falster er mandag aften brudt i brand.

Efter at have haft gæster til frokost var Restaurant Strandkroen lukket ved 16-tiden, men et par timer senere stod flammerne ud af bygningen.

Omkring klokken 19 var den gamle bygning fuldstændig overtændt, skriver folketidende.dk. Ifølge øjenvidner på stedet opstod branden i køkkenet.

Men den oplysning kan brandvæsnets indsatsleder, Ruben Salqvist, ikke bekræfte.

- Da vi kommer derned, er den overtændt med flammer gennem taget, siger han til folketidende.dk.

Vagtchef Jan Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at ingen menes at være kommet til skade.

- Der er tilkaldt yderligere assistance for at få afsluttet slukningsarbejdet. Kroen er mere eller mindre udbrændt. Der er ingen tilskadekomne, og der er ingen fare for omkringliggende bygninger, siger han til Ekstra Bladet.

Også brandvæsnets indsatsleder konstaterer, at den gamle kro med stråtag og bindingsværk er tabt. Slukningsarbejdet ventes først afsluttet ved 22-tiden, vurderer Ruben Salqvist.

- Vi har i hvert fald to-tre timers arbejde endnu. I hvert fald. Vi skal have pillet taget af nogle steder og have efterslukket. Der er nogle lommer, hvor det brænder endnu, siger Ruben Salqvist ved 20-tiden til folketidende.dk.

Den nedbrændte kro ligger lige ved den kendte Marielyst Strand, der menes at være blandt landets bedste badestrande.

/ritzau/