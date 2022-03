Den stod på bål og brand ved Nordjyllands Politi aftenen til fredag.

Politiet samt Nordjyllands Beredskab blev mødt af omfattende flammer i en bygning, da de nåede frem.

»Det var en gård, der brændte ned. Den er godt udbrændt nu, og der er ikke meget tilbage,« fortæller Nordjyllands Politis vagtchef, Torben Larsen.

Nordjyllands Beredskab kørte ud til gården i Løgstør klokken 20.31, og politiet fulgte efter.

Beredskabet meldte om, at der gik flammer gennem taget, og at det var gårdens alle tre længer, der var overtændt.

»Det var dog en ubeboet gård, så ingen mennesker eller dyr kom til skade,« melder Torben Larsen.

Beredskabet fortalte, at slukningsarbejdet ville tage nogle timer. Her fredag morgen kan vagtchefen dog fortælle, at branden er slukket.

Nu skal de undersøge, hvad der startede branden.