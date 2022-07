Lyt til artiklen

Den blå sommerhimmel over Sorø blev onsdag eftermiddag overskygget af den sorte røg, der steg op fra en voldsom brand i en industribygning.

Bygningen gik op i flammer, og ejeren af virksomheden på adressen mistede sit livsværk.

Samtidig er en 20-årig mand blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var det ham, der førte den ukrudtsbrænder, der ved et uheld endte med at sætte fut i værkstedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.54, og i de følgende timer kæmpede brandvæsnet mod branden.

»Da jeg lander herude, er der ild i væggene, og den er ved at gå i taget. Vi prøver at forhindre, at branden skal gå i taget, men det når vi simpelthen ikke,« konstaterede indsatsleder John Jensen på stedet onsdag.

»Flammerne breder sig med lynets hast, og der er en forholdsvis kraftig vind her. Den er meget gunstig for branden, hvilket betyder, at den bevæger sig meget, meget hurtigt.«

En stor sort røgsøjle bevægede sig i forbindelse med branden op mod himlen fra Juliesmindevej 17. Men som indsatsleder John Jensen bemærkede, var der ingen beboere i området, som det kunne have konsekvenser for.

Sort røg stiger mod himlen – og motorvejen. Foto: Byrd/Frederik Lind Vis mere Sort røg stiger mod himlen – og motorvejen. Foto: Byrd/Frederik Lind

Alligevel opfordrede politiet folk i Sorø til at lukke døre og vinduer, hvis de skulle blive generet af røgen.

Brandvæsnet havde held med at forhindre flammerne i at tage fat i andre bygninger, og ingen personer kom til skade i forbindelse med branden.

Værkstedsbygningen er nu væk. Og det samme er ejeren af vvs-virksomheden på adressens livsværk, konstaterer han, da B.T. taler med ham.

Han har dog ikke lyst til at sætte yderligere ord på brandens hærgen og konsekvenser.

Til B.T. oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man forlod brandstedet sent eftermiddag onsdag, da brandvæsnet havde kontrol over flammerne.