Det voldsomme uvejr og efterfølgende oversvømmelse i Norge har skabt bekymring flere steder.

Det oplever man specielt i flere detailforretninger som for eksemplar Biltema. Her er kunderne de seneste dage flokket til for købe fornødenheder, der kan ruste dem til oversvømmelserne.

»Vi har set en tidobling i salget af vandpumper, aftapningsslanger og afløbsrør sammenlignet med foråret. Vi oplever også en fordobling i antallet af solgte presseninger. Salget af lænsepumper blev mandag øget med 1000 procent sammenlignet med samme dag sidste år,« siger Laila Solberg, der er pressekontakt hos Biltema Norge, til Dagbladet.

Også salget af regntøj og gummistøvler er steget kraftigt.

Hos forhandleren Felleskjøpet oplever man også en kraftig stigning i salget af vandpumper og affugtere.

Oversvømmelserne kommer efter en lang periode med regn, og blev yderlige påvirket af stormen Hans, der ramte først på ugen.

Det er specielt i landsdelen Østlandet i den sydøstlige del af landet, at oversvømmelserne hærger.

I byen Dokka gik floden over sine breder, og ved byen Braskereidfoss trænger vandmasser ind i et lokalt vandkraftværk, efter at dele af den tilhørende dæmning er kollapset. Foto: Stian Lysberg Solum/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I byen Dokka gik floden over sine breder, og ved byen Braskereidfoss trænger vandmasser ind i et lokalt vandkraftværk, efter at dele af den tilhørende dæmning er kollapset. Foto: Stian Lysberg Solum/AFP/Ritzau Scanpix

Alene i byen Hønefoss er 1.700 beboere blevet evakueret, da Storelven, som løber igennem byen, er gået over sine breder.

De høje vandstande er endnu ikke toppet, vurderer de norske myndigheder. Det forventer man, at de vil gøre i løbet af de næste par dage.

»Det er en udfordring, vi ikke har haft i 50 år,« forklarede Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, onsdag.

Det er primært nord for Oslo, at man oplever stor efterspørgsel på affekter, der relaterer sig til de vilde oversvømmelser.