En dommer på Frederiksberg skal tirsdag beslutte, om en fjerde mand skal fængsles for drab på radiovært.

En 35-årig mand nægter, at han sammen med tre andre planlagde og udførte drabet på den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar.

Det oplyser den sigtedes forsvarer tirsdag formiddag i et retsmøde på Frederiksberg.

Nedim Yasar blev likvideret med skud i hovedet 19. november sidste år.

I forvejen sidder tre andre mistænkte fængslet i sagen. Den fjerde gerningsmand blev anholdt mandag middag.

Mindre end et døgn efter anholdelsen fremstår den sigtede ikke synderligt påvirket af situationen. Han svarer glad på dommerens spørgsmål og taler kort med sin bror, inden alle tilhørere bliver sendt ud af lokalet.

Af sigtelsen mod den 35-årige fremgår det, at han ikke menes at have udført selve drabet. Ikke desto mindre har han ifølge politiet været så involveret i forbrydelsen, at han sigtes for drab.

Manden, der er en kraftig fyr med undercut og iført joggingtøj, har ifølge TV2 tidligere været et højtrangerende medlem af en bandegruppering.

Han har også tidligere haft en relation til Nedim Yasar - angiveligt var de to involveret i hashhandel på samme tidspunkt, skriver TV2.

Tilbage i 2008 blev den dengang 24-årige mand idømt otte års fængsel for at have åbnet ild mod en mand i Rødovre.

Ved skyderiet, der formentlig bundede i jalousi, undgik rivalen at blive ramt. En udenforstående blev imidlertid såret i benet.

Indtil for syv år siden var Nedim Yasar leder af bandegrupperingen Los Guerreros i Ballerup vest for København. Da han blev dræbt, arbejdede han som vært på Radio24syv.

På drabsaftenen havde han netop deltaget i en reception for sin bog "Rødder", der skulle udkomme den efterfølgende dag.

Bogen, som han skrev sammen med journalist Marie Louise Toksvig, handler om hans liv som kriminel og vejen ud af miljøet.

