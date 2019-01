I byrådssalen var de modstandere og repræsenterede hver sin fløj i Rudersdal Kommune.

Men nu har den 75-årige rigmand og tidligere konservative lokalpolitiker Christian Kjær bedt sin gamle 'fjende' - socialdemokraten Poul Bach - om at være sin forsvarer.

Kammerherre Kjær er af Nordsjællands Politi blevet tiltalt for at have overtrådt både straffeloven og færdselsloven - især for med vilje at have påkørt en trafikofficial under et cykelløb i august.

Derfor vil anklagemyndigheden kræve ham idømt både fængsel, bøde og frakendelse af kørekortet, når han om kort tid står tiltalt ved retten i Lyngby.

Christian Kjær nægter sig skyldig.

Han har forklaret til B.T., at det faktisk tværtimod var ham, der siddende bag rattet i sin Tesla blev udsat for vold, da han blev slået i øjet med en stav af en trafikofficial i neongul vest. Det skete ved en midlertidig trafikafspærring med kegler nær Christian Kjærs landsted Sandbjerggård syd for Hørsholm.



Selv om den 75-årige hofjægermester selv er advokat, har han af Retten i Lyngby fået beskikket en forsvarer. Det var i første omgang en advokat fra et firma i Glostrup, men siden er der sket ombeskikkelse, så Christian Kjær nu kan blive forsvaret af sin gamle byrådskollega fra Nordsjælland.

Poul Bach er stadig medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal for Socialdemokratiet, mens Christian Kjærs lokalpolitiske karriere stoppede ved kommunalvalget i 2013. Her havde han været valgt for De Konservative i to valgperioder.

Christian Kjær Den 75-årige hofjægermester, advokat og rigmand er døbt Poul Christian Tage Kjær og er medejer af cementkoncernen FLSmidth & Co A/S. I to omgange har han været byrådsmedlem i Rudersdal Kommune for Konservative, og siden 2005 har han af Dronningen været tildelt ærestitlerne kammerherre og hofjægermester.

»Poul Bach er socialdemokrat, men er der noget galt i det? Jeg kender ham fra kommunalbestyrelsen, og han var den eneste advokat, jeg kendte herude,« siger Christian Kjær til B.T. som forklaring på sit valg af forsvarer.

»Ham har jeg det helt fint med. I en sag af den her type er politiske meningsforskelle fuldstændig ligegyldige,« tilføjer den tiltalte hofjægermester.

Heller ikke Poul Bach ser - trods sin fortid som blandt andet jurist i Sømændenes Forbund under den kommunistiske sømandsboss Preben Møller Hansen - noget problem i at skulle være juridisk væbner for mangemillionæren Christian Kjær.

»Vi har haft et fint kammeratskab i kommunalbestyrelsen, selv om vi var fra hver vores fløj. Jeg har været inviteret med til privatfester, og vi har snakket meget sammen, så der er ikke noget stort modsætningsforhold. Han er konservativ, og jeg er socialdemokrat. Det er fint nok - man kan jo godt være kammerater alligevel,« understreger Poul Bach.

»Vi kendte ikke hinanden, før vi mødtes i politik. Jeg vil sige det på den måde, at jeg tror ikke, han kendte mig. Men der er jo det der gamle ord med, at alle kender aben, men aben kender ingen. Så jeg vidste godt, hvem han var,« tilføjer advokaten.

Til daglig fylder straffesager ikke hovedparten af kalenderen i hans arbejdsdag.

Dog var han for et par år siden ret synlig i medierne som advokat for en række bilister, der fik fartbøder på stribe ved et vejarbejde på Helsingør-motorvejen.

Her udskrev politiet 2.551 fartbøder på 10 timer. En bøderegn, som retten endte med at blåstemple.