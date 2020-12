Træningscentre er som bekendt lukket ned i disse dage på grund af stigende smitte af coronavirus i Danmark. Men det er ikke alle, der har forstået budskabet, erfarede Midt- og Vestjyllands Politi.

25 personer er lige nu sigtet for at overtrædelse af forsamlingsforbuddet ved et fitnesscenter i Silkeborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

I alt 46 personer var i færd med at træne, da politiet greb ind.

Mange tog flugten fra patruljen, og derfor blev kun 25 personer sigtet – herunder ejeren af fitnesscentret.

Forsamlingsforbuddet er på nuværende tidspunkt på 10 personer. Overskrides det kan man risikere en bøde på 2500 kr.

Træningscentre er foreløbig lukket til og med 3. januar.

Det er dog tilladt for fitnessglade danskere at træne udenfor grundet mindre risiko for smitte – så længe man altså ikke samles mere end 10 personer.