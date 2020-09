Jobløfte blev ikke indfriet, forklarer fisker fra Ghana, der kom til Danmark for at arbejde for skibsreder.

To fiskere fra Ghana i Afrika kom i 2016 til Danmark for at arbejde for en skibsreder fra Thyborøn.

De skulle klargøre et skib, som skulle fiske sardiner ud for Afrikas kyst.

Tre og et halvt år senere er de to mænd fortsat i Danmark. De kom aldrig til Afrika, men gik i stedet til hånde for skibsrederen på havnen i Thyborøn.

Nu er den 56-årige skibsreder tiltalt ved Retten i Holstebro for at have lokket de to mænd til Danmark med falske løfter og beskæftiget dem under slavelignende forhold.

- Jeg bankede rust og malede skibet. Jeg lavede net, reb og wirer, så det var klart til skibet, forklarer den 57-årige fisker fra Ghana i retten.

Han er iført en sort dynejakke og mørke joggingsko med orange snørebånd.

- Jeg blev ved med at vente. Vi arbejdede jo, og han havde lovet, at vi skulle tage det skib til Afrika, siger han.

Manden forklarer, at han kom til Danmark i forventning om et job som kaptajn på det skib, som skulle til Afrika.

Han forklarer, at han var lovet en månedsløn på 2500 euro - cirka 18.600 kroner.

Men det blev ikke til noget.

Skibet blev påsejlet i havnen i Thyborøn og sank. I stedet blev de to mænd sat til at bo og arbejde på et af skibsrederens øvrige skibe.

Den 57-årige forklarer, at han først fik 1000 euro, senere 1200 euro svarende til 8900 kroner om måneden.

De to mænd arbejdede ifølge fiskeren fra klokken 7 til klokken 18 seks dage om ugen.

Efter fyraften samlede den 57-årige flasker.

- Jeg samlede flasker, fordi min løn var for lille til, at jeg kunne forsørge min familie, siger manden.

Han forklarer, at han fik pengene fra flaskerne lagt oven i månedslønnen, som blev overført til en bank i Afrika.

Så kunne hans kone og fire børn hæve pengene. Hvis pengeoverførslen stoppede, ville børnene sulte, har manden forklaret.

Skibsrederen nægter sig skyldig. Han siger, at de to fiskere til enhver tid kunne tage tilbage til Afrika.

Det var mændenes eget valg at blive i Danmark, hævder skibsrederen.

Specialanklager Ulrik Panduro vil vide, om den 57-årige fisker havde sagt ja til jobbet, hvis han havde vidst, at han tre et halvt år senere stadig ville være i Danmark.

- Aldrig. Jeg har været lang tid væk fra min familie. Det var ikke planlagt, siger han.

Anklageren mener, at skibsrederen har haft en uberettiget fortjeneste på knap fire millioner kroner i form af sparede omkostninger til løn og ferie.

Der falder dom i sagen til november.

/ritzau/