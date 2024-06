En fisker, der den 27. maj stævnede ud fra havnen i Hvide Sande, er nu fundet død.

Det skriver TV Midtvest.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Hansen, bekræfter overfor tv-stationen, at et lig, der lørdag blev fundet 25 kilometer nord for Hvide Sande, er identisk med den savnede fisker.

Den 61-årige blev efterlyst for 14 dage side, da hans båd blev fundet på stranden ved Søndervig.

Ombord var kun fiskerens hund, hvilket satte gang i en storstilet redningsaktion.

Over 16 timer ledte både Forsvarets helikoptere og adskillige redningsbåde blandt andet fra Sverige efter fiskeren. Men uden held.

Havarikommissionen har tidligere bekræftet, at de er gået i gang med undersøgelser af hvad der er sket. Formodningen er, at den 61-årige er faldet overbord.

De pårørende er underrettet.