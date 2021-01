En erhvervsfisker gav gennem flere år to mænd alt for lav løn, men det var ikke menneskehandel, afgør byret.

En erhvervsfisker er blevet frifundet i en sag, der handler om menneskehandel på havnen i Thyborøn.

Han er dog blevet kendt skyldig i at have udnyttet to ghanesiske mænds manglende kendskab til det danske arbejdsmarked. Deres løn har derfor været maksimalt en tredjedel af det, det burde have været.

Det har Retten i Holstebro mandag afgjort.

Erhvervsfiskeren er blevet idømt halvandet års betinget fængsel for udnyttelsen.

De to ghanesiske mænd kom i november lovligt til Danmark, hvor de arbejdede på fiskeskibet "Helene" ved Gåseholmkaj i Thyborøn.

Planen var, at de skulle være med til at gøre et skib klar, som de herefter skulle sejle til Afrika for at fiske efter sardiner i afrikanske farvande.

Men en ulykke satte en stopper for planen. Skibet blev påsejlet, mens det lå i havnen, og det kom aldrig afsted. I stedet blev de to fiskere, der begge er i 50'erne, sat til at lave forefaldende arbejde.

/ritzau/