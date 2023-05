En fisker er mandag formiddag formentlig forsvundet til havs.

Og såfremt det er tilfældet, er chancerne for at finde ham i live små.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch.

Politiet fandt ejerens båd grundstødt på Græm Strand ved Husby, men uden nogen ombord.

»Vi har en formodning om, at han er faldet over bord. Hans telefon var på kutteren, og han var taget ud for at fiske,« oplyser Claumarch.

Siden mandag formiddag har redningsindsatser forgæves ledt efter manden med både helikopter og skibe.

Mandag aften oplyser vagtchefen, at eftersøgningen nu er indstillet.

»Der er et tidsvindue i forhold til, om man kan være i live ud fra vandtemperaturer og strøm – og det tidsvindue er lukket ned,« siger vagtchefen.

Mandens pårørende er underrettet.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' her.