En erhvervsfisker gav gennem flere år to mænd alt for lav løn, men det var ikke menneskehandel, afgør byret.

En erhvervsfisker er blevet frifundet i en sag, der handler om menneskehandel på havnen i Thyborøn.

Han er dog blevet kendt skyldig i at have udnyttet to ghanesiske søfolks manglende kendskab til det danske arbejdsmarked. Deres løn har derfor været på maksimalt en tredjedel af det lønniveau, den burde have været i Danmark.

Det har Retten i Holstebro mandag afgjort.

Erhvervsfiskeren, der ejer flere skibe og selskaber inden for fiskeri, er blevet idømt halvandet års betinget fængsel for udnyttelsen. Dermed skal den 56-årige fisker ikke ind og afsone dommen, på den betingelse at han i stedet udfører 250 timers samfundstjeneste.

Desuden skal mandens selskab, som også er kendt skyldig i udnyttelsen, betale en bøde på tre millioner kroner.

De to ghanesiske mænd kom i november 2016 lovligt til Danmark, hvor de arbejdede på fiskeskibet "Helene" ved Gåseholmkaj i Thyborøn.

Planen var, at de skulle være med til at gøre et fiskeskib klar, som de herefter skulle sejle til Afrika for at fiske efter sardiner i afrikanske farvande.

Men en ulykke satte en stopper for planen i februar 2017. Skibet blev påsejlet, mens det lå i havnen, og det kom aldrig afsted. I stedet blev de to fiskere, der begge er i 50'erne, sat til at lave forefaldende arbejde.

Specialanklager Ulrik Panduro gik efter en dom på tre et halvt års fængsel og en bøde på seks millioner kroner til erhvervsfiskeren.

I en pressemeddelelse erklærer han sig "meget tilfreds med", at retten også finder, at der var tale om en grov udnyttelse.

Under sagen argumenterede Ulrik Panduro for, at de to ghanesiske mænd blev udsat for tvangsarbejde eller slaverilignende forhold, da de i mere end tre år reparerede et skib og bandt net på havnen.

Søfolkene fik 700 euro (cirka 5200 kroner, red.) i løn om måneden, da de arbejdede med at sætte fiskeskibet "Helene" i stand. Siden steg den løn til 1200 euro (cirka 8920 kroner, red.) om måneden.

De supplerede ved at samle flasker.

De to mænd arbejdede ifølge anklageren 11 timer om dagen, seks dage om ugen. De holdt ikke ferie i perioden, der løb fra februar 2017 til slutningen af maj 2020, hvor politiet kom forbi til en rutinemæssig kontrol.

Fiskerens forsvarsadvokat, Peter Secher, har medgivet i retten, at lønnen ikke var prangende.

- Men slaveløn er det altså ikke, sagde han.

Retten har fundet det bevist, at der var "et væsentligt misforhold mellem arbejdstiden på 66 timer om ugen inklusive pauser og lønnen på 1200 euro plus kost og logi om måneden".

Den har ikke præcist kunnet fastsætte, hvor meget mændene burde have fået i løn, men i dommen fremgår det, at søfolkenes løn "højst har været en tredjedel af det i Danmark sædvanlige lønniveau for det udførte arbejde".

De to søfolk er rejst tilbage til Afrika.

