Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To fiskere blev tirsdag morgen reddet fra deres nødstedte kutter efter, at den var blevet ramt af et andet skib.

Ifølge Nordjyske blev kutteren påsejlet af et andet skib, og det fik fartøjet til at synke.

De to mænd på henholdsvis 31 og 26 år er begge fra Frederikshavn.

De blev reddet ombord på et andet skib og sejlet til Hirtshals.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 05:50.

Politiet vil nu undersøge årsagen til påsejlingen nærmere.