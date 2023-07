En fiskekutter er lørdag formiddag brudt i brand på havet ud for Hirtshals.

Det bekræfter Forsvarets Operationscenter over for B.T.

»Vi får en melding om, at den er i brand, og at der er kraftig røgudvikling,« siger vagthavende officer Jens Hansen.

Alarmopkaldet kom ved kl. 10-tiden fra fiskeren ombord på båden Piella, der på det tidspunkt befandt sig fem kilometer syd for Hirtshals.

»Vi taler med ham, og han oplyser, at der er meget varmt på skibet, og han har svært at komme til radio og mobiltelefon,« siger Jensen Hansen fra Forsvarets Operationscenter_

»Det er åbenbart gået hurtigt.«

Efterfølgende bliver fiskeren rådet til at hoppe i fiskekutterens redningsflåde.

En anden fiskekutter i nærheden bekræfter samtidig over for Forsvarets Operationscenter, at man kan se Piella på det pågældende sted.

En hurtiggående redningsflåde bliver derfor hurtigt sendt ud, og fiskeren bliver bjærget fra redningsflåden.

»De sejler ham ind til Hirtshals, og han har det godt,« siger vagthavende officer Jens Hansen.

Da B.T. lidt efter kl. 12 taler med Forsvarets Operationscenter lyder meldingen, at Piella stadig er i brand på havet.

»Vi regner med, at det går tabt,« siger Jens Hansen fra Forsvarets Operationscenter.

Piella er ti meter lang og fire meter bred. Den er hjemmehørende i Hirtshals.