Et firma, der udførte arbejde på nordjysk skole, er sigtet for brud på Arbejdsmiljøloven. Niårig pige døde.

Efter en dødsulykke på Gug Skole 1. marts i år, hvor en niårig pige mistede livet, har Nordjyllands Politi sigtet et firma for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.

- Firmaet vurderes til at være ansvarlig for, at en buskrydder monteret på en lift bag på en traktor ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fremgår det af politiets pressemeddelelse.

Arbejdstilsynet indstiller desuden det pågældende firma til en bødestraf på 40.000 kroner.

/ritzau/