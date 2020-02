Torsdag er der stort politiopbud ved reklamefirma bag omstridt SAS-kampagne i indre København efter trusler.

Københavns Politi undersøger torsdag formiddag et mistænkeligt forhold ved en virksomhed i Adelgade i det indre København.

Det oplyser vagtchef Henrik Brix.

- Et firma har modtaget trusler. Hvad det nærmere drejer sig om, kan jeg ikke komme ind på, siger han klokken 08.30.

Ifølge Københavns Politi er der tale om en bombetrussel.

Kort før klokken 10 oplyser pressevagten ved Københavns Politi, at truslen var rettet mod reklamebureauet &Co.

Truslen kom på en e-mail tidligt torsdag morgen.

&Co. står bag en kampagne for luftfartsselskabet SAS, der onsdag blev voldsomt debatteret på de sociale medier.

Politiet modtog anmeldelsen om truslen torsdag omkring klokken 05.00.

Ritzaus journalist på stedet fortæller, at politiet har afspærret Adelgade fra Gothersgade til Dronningens Tværgade.

Ritzau har kontaktet &Co. telefonisk for en kommentar. Opkaldet blev besvaret af en ansat, der svarede "ingen kommentarer".

SAS modtog skarp kritik onsdag, efter at selskabet havde offentliggjort en kampagnevideo med titlen "SAS -what is truly Scandinavian".

Videoen satte spørgsmålstegn ved en række ting, der almindeligvis sættes i forbindelse med de skandinaviske lande.

I kampagnen fremførtes det blandt andet, at rugbrød er tyrkisk, smørrebrød er fra Holland, vindmøller er fra Persien, og cykeltraditionen er lånt fra Tyskland.

Pointen i videoen er, at man bliver inspireret af at rejse ud i verden, og at man tager det med hjem, som man godt kan lide.

Det er &Co., der står bag kampagnen.

Efter heftig kritik på de sociale medier trak SAS senere på dagen videoen tilbage.

Siden oplyste luftfartsselskabet, at det ville genudgive videoen i en "kortere og klarere" version. Og at kampagnens budskab var blevet "misforstået".

/ritzau/