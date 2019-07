Både hunde og helikopter deltager i eftersøgning af fireårig. Bekymring for at han dehydrerer.

En større eftersøgning er onsdag eftermiddag i gang ved Børsmose Strand ved Oksbøl.

Her er fireårige Magne, der er iført sorte badebukser og har bar mave, blevet væk fra sine forældre i klitterne ved stranden. Han er sidst set klokken 15.

- Vi har flere patruljer og en hundepatrulje ude at lede efter ham. Desuden deltager flere civile i eftersøgningen, ligesom en helikopter er sat ind, fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi ved 17-tiden.

Solen og varmen har lokket mange mennesker til stranden, og drengen kan være blevet væk i menneskemylderet, men han kan også være gået væk fra stranden.

- Vores frygt går ikke så meget på, at han skulle være gået i vandet. Vi er mere bekymrede for, at han har forvildet sig ud i naturområdet bag stranden. Her kan solen og varmen blive et problem, og han risikerer at blive dehydreret, siger vagtchefen.

