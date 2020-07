19. juli 2020 omkring klokken 21 blev en 26-årig mand stukket ned nær sin bil i Vollsmose i Odense.

På bilens bagsæde sad en af hans barn. En fireårig pige. Hun var på nærmeste hold vidne til det, der har resulteret i fem sigtelser omhandlende forsøg på manddrab.

Det skriver Fyens.dk, der har afdækket sagen, hvori fem personer for nuværende er sigtet.

En af dem, en 17-årig mand, blev onsdag varetægtsfængslet, oplyser Fyns Anklagere på Twitter.

Fra anklagemyndigheden lyder det konkret, at han er sigtet, for sammen med flere andre at have overfaldet et vidne med trusler og grov vold i form af blandt andet knivstik den 19. juli.

Ifølge Fyens,dk var pigens far og en ven ved at aflevere hende i Fyrreparken, da knivstikkeriet fandt sted.

Den parkerede bil blev angiveligt omringet af en flok unge mænd, der snart begyndte at både slå og sparke den 26-årige, der var steget ud.

Vennen kom ham til undsætning og fik ham tilbage i bilen. Her opdagede de, at den 26-årige var blevet stukket i låret og i brystet, og de kørte mod Odense Universitetshospital.

Senere samme aften anholdt politiet fire af de formodede gerningsmænd. Siden er en femte blevet anholdt og varetægtsfængslet.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.