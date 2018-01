En 4-årig dreng fra Thisted er lagt i kunstigt koma, efter han på en gåtur med sin børnehave fik en nedfalden gren i hovedet.

Det skriver TV 2.

Hændelsen skete mandag formiddag, da en gren rev sig løs som følge af kraftig vind og ramte drengen i hovedet, mens han var ude og gå en tur med sin børnehave.

'Slaget resulterede i en kraftig læsion for både den studerende og barnet, hvorfor lægehelikopteren fra Aalborg Universitetshospital blev tilkaldt. Barnets forældre blev omgående orienteret, og faderen til drengen fløj med i lægehelikopteren. Moderen til drengen kørte selv til AUH,' oplyste Thisted Kommune tidligere i en pressemeddelelse.

Forinden havde grenen ramt en pædagogstuderende, der var på tur med børnene. Pædagogen blev ligeledes indlagt, men udskrevet igen senere mandag.

»Vi er frygtelig kede af og chokerede over, at et sådant uheld kan ske midt i Thisted. Blæsten får en gren til at rive sig løs, og at den så netop rammer først en pædagogstuderende og så et af børnene, er sort uheld,« sagde Martin Kondrup Knudsen, der er chef for dagtilbud i Thisted Kommune, i den forbindelse og tilføjede:



»Vi følger situationen meget tæt, og har aktiveret vores pædagogiske psykologiske beredskab (PPR). Børnene såvel som pædagoger og den studerende fik krisehjælp samme eftermiddag.«