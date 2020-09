Bortset fra enkelte smuttere har festglade københavnere respekteret coronareglerne, lyder det fra politiet.

Fire værtshuse i København langede fadøl og drinks over bardisken efter klokken havde passeret 24 natten til lørdag.

Da det for tiden er ulovligt for beværtninger hovedstaden at holde åbent efter midnat, måtte politiet sigte ejerne af de fire værtshuse.

Det fortæller vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi.

I størstedelen af landet må restaurationer holde åbent indtil klokken 02.

I Odense og 17 kommuner i hovedstadsområdet - herunder Københavns Kommune - skal beværtninger dog lukke til midnat.

Det skyldes den seneste tids stigning i forekomsten af coronavirus i hovedstadsområdet såvel som Odense.

Men ser man bort fra de fire værtshuses lovbrud, har der ikke været problemer med at overholde coronarestriktionerne i København.

- Vi tager hele covid-19-indsatsen ekstremt alvorligt, og vi bruger talrige ressourcer på det i weekenden i aften- og nattetimerne, fordi mange unge samles i byen, siger Jesper Frandsen.

Vagtchefen henviser til, at der natten til lørdag ikke har været problemer med eksempelvis store forsamlinger af unge udendørs.

På grund af udbruddet af coronavirus i blandt andet København er forsamlingsforbuddet blevet sænket fra 100 til 50 personer.

- Der har ganske rigtigt været mange mennesker i og omkring restaurationsmiljøet i aftes og i nat. Men generelt har borgerne udvist stor forståelse for reglerne.

- Vi har ikke haft anledning til at skride ind, siger vagtchefen.

Der er heller ikke - så vidt politiet ved - sket overtrædelser af et opholdsforbud, som tidligere på ugen blev indført i Nørrebroparken.

Hvis et værtshus ulovligt holder åbent efter midnat, kan det - ved første tilfælde - udløse en bøde på 10.000 kroner. Og bryder man et opholdsforbud i et givent område, kan det koste en bøde på 2500 kroner.

