Sent onsdag aften var det tæt på at gå helt galt for seks unge mennesker, da de kørte galt på Aarhusvej i Rødkærsbro.

Fire af de unge blev slynget ud af bilen, da føreren forsøgte at undvige et rådyr på vejen.

Det skriver TV MidtVest.

Bag rattet sad en 19-årig kvinde. Hun har forklaret politiet, at bilen blev slynget ind mod autoværnet, da hun forsøgte at undgå at ramme rådyret, der sprang ud foran bilen.

Ulykken var så voldsom, at tre unge mænd og en kvinde, der alle sad på bagsædet, blev slynget ud af bagruden og sideruden.

Ifølge den lokale tv-station mener politiet, at de fire passagerer, der blev slynget ud, ikke har haft sele på.

»En af passagererne blev i en lægehelikopter fløjet til Aarhus, og de andre blev kørt til tjek på skadestuen i Viborg. En af dem blev så senere overført til Aarhus, da man konstaterede et hovedtraume,« oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, til TV MidtVest.

Den 19-årige fører af bilen har oplyst, at hun kørte omkring 90 kilometer i timen, da ulykken skete.