To kvinder og to mænd er tiltalt for at forsøge at rejse til Syrien for at fremme Islamisk Stats arbejde.

Glostrup. To kvinder og to mænd nægter sig skyldige i anklagen om at have forsøgt at rejse til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat for at fremme den militante organisations arbejde.

Sådan lyder det fra forsvarsadvokaterne for de fire unge i Retten i Glostrup, hvor retssagen mod dem er begyndt torsdag.

De fire unge, som i dag er 18, 19, 20 og 22 år, skal være mødtes i Københavns Lufthavn i Kastrup om eftermiddagen 8. marts sidste år for at rejse til Istanbul i Tyrkiet. Flybilletterne var købt aftenen forinden, lyder anklagen.

Men det var kun den 22-årige kvinde og de to mænd på 19 og 20 år, der forlod dansk jord som planlagt. For den 18-årige kvindes forældre havde taget passet fra hende inden afrejse.

De to unge mænd blev pågrebet og anholdt af tyrkisk politi i Istanbul 17. marts, hvor politiet blandt andet fandt et forfalsket syrisk id-kort.

Den 22-årige kvinde tog bussen til den sydlige by Yayladagi, der grænser op til Syrien. Her blev hun anholdt og tilbageholdt 18. marts af politiet, som udleverede hende til Danmark.

De har alle tre siddet varetægtsfængslet siden marts sidste år.

Den fjerde tiltalte blev ligeledes anholdt i marts sidste år, men det skete i Danmark. Hun blev dog løsladt kort efter, da hun den gang blot var 17 år.

De fire unge har tidligere forklaret politiet, at de bare skulle på ferie. Og at de ikke var på vej til Syrien for at tilslutte sig den militante organisation, lyder det fra Bo Bjerregaard, der er anklager.

- Det er i al sin enkelthed det, som denne sag kommet til at handle om. Var der tale om en ferierejse, eller var deres plan at tilslutte sig Islamisk Stat?, siger han i retten.

Den omfattende retssag forventes at strække sig over i alt otte retsdage i juni. Her vil uddrag fra 8000 siders materiale blive gennemgået.

- Der er for alle fire fundet materiale med forbindelse til radikal islam og Islamisk Stat, siger anklager Bo Bjerregaard.

Siden 2012 er mindst 150 personer rejst fra Danmark for at deltage i kampene i Syrien og Irak. En fjerdedel af de udrejste har mistet livet.

Sådan lyder den seneste vurdering fra Center for Terroranalyse, som ligger under Politiets Efterretningstjeneste.

