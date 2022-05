I 15 dage sad han sidste sommer fastspændt til en stol med gaffertape og kabler. Over hans hoved var en hætte. Han kunne intet se. Alt var mørkt.

Vand blev han nægtet, og mad fik han kun lidt af, mens en blæser sendte skiftevis varm og kold luft mod hans krop.

Mens han sad der, fik hans familie at vide, at han først ville blive sluppet fri, når de havde skaffet en million kroner og overført dem til en udenlandsk konto.

Men så kom politiet ham til undsætning.

Sådan lyder nogle af beskrivelserne i et anklageskrift fra Københavns Politi, der netop har rejst tiltale mod fire mænd i alderen 22 til 26 år i en sag om blandt andet kidnapning og uhyggelig mishandling.

B.T. har fået aktindsigt i anklageskriftet, der beskriver, hvordan det hele skulle have være nøje planlagt.

I ugerne op til bortførelsen blev der ifølge politiet aktiveret og placeret en gps-tracker på ofrets hvide bil. På den måde kunne bagmændene følge hans færden. Meter for meter.

Samtidig indrettede man angivelig en lade på Midtsjælland som noget, der mest af alt lyder som et torturkammer.

Stole skulle være blevet stillet frem. Og ledningsstumper og gaffertape lagt klar til at holde det kommende offer fanget.

Den 7. juli 2021 omkring klokken 21 blev planen så ifølge politiet ført ud i livet.

Her blev ofret, en mand i 30erne, ifølge anklageskriftet lokket i et baghold i Brønshøj.

Med en pistollignende genstand skulle han her være blevet slået i baghovedet og gennet ind på bagsædet af sin egen bil, der efterfølgende satte kurs mod Midtsjælland.

På vejen skulle en hætte være blevet trukket over hans hoved, der angivelig også blev udsat for flere slag.

Ved ankomsten til laden blev han ifølge anklageskriftet udsat for mere vold og truet til at udlevere sine telefoner og tilhørende koder, ligesom han også skulle være blevet skåret i højre pegefinger.

Samtidig skulle han være blevet fortalt, at hans frihed kostede. Gjorde han sig forhåbninger om at få lov til at gå, skulle der penge på bordet.

Penge, som gerningsmændene ifølge B.T.s oplysninger mente, han skyldte i forbindelse med en narkohandel.

Over midnat blev hans bil ifølge anklageskriftet kørt tilbage til kidnapningsstedet og sat i flammer.

Den 9. juli modtog familiemedlemmer til ofret så beskeder over Messenger. De skulle betale løsesummen, hvis han skulle sættes fri.

I mellemtiden fortsatte mishandlingen af ham frem til 22. juli, hvor politiet befriede ham.

Efterforskningen af den forsvundne mand havde ledt dem på sporet af laden, og ved ankomst blev to af de nu tiltalte anholdt.

Senere samme dag blev en tredje snuppet, og i oktober den fjerde. De nægter sig skyldige.

Alle sidder de nu varetægtsfængslede og har først udsigt til at indtage anklagebænken i Retten på Frederiksberg til december.

Foruden de fire unge mænd er flere »uidentificerede gerningsmænd« beskrevet i anklageskriftet. Det er altså politiets opfattelse, at de ikke har arbejdet alene.

»Efterforskningen af sagen har været meget omfattende, og det har været et stort arbejde for politiet og anklagemyndigheden at rede alle trådene ud og danne grundlaget for tiltalerejsning,« har anklager Emilie Klausen tidligere udtalt om sagen.

Netop på grund af sagens størrelse er der afsat adskillige retsdage til den, og der forventes ikke dom før til februar næste år.

I anklageskriftet er der beskrevet i alt 14 brud på straffeloven – ni af dem begået i fællesskab af de tiltalte, andre kun af enkelte af dem.

Frihedsberøvelse alene kan give op til 12 års fængsel, og da sagen er anlagt med nævninge, peger alt i retning af, at anklagemyndigheden til vinter vil gå efter hårde straffe til de tiltalte.

Flere af de fire tiltalte er tidligere dømt for grov kriminalitet, og den ene sidder ikke alene varetægtsfængslet i denne sag, men også for medvirken til drabet på en 22-årig mand på Christiania sidste år.

Det er i denne sag politiets mistanke, at den dræbende kugle muligvis var tiltænkt en anden. Og at drabet – nøjagtigt som mishandlingssagen – har forbindelse med narkomiljøet.