En 16-årig pige har anmeldt, at hun er blevet voldtaget af fire unge mænd.

Hun ringede til Østjyllands politi fredag morgen klokken 08.46 for at anmelde, at hun kort forinden var blevet voldtaget ved Brabrandsøen i det vestlige Aarhus, skriver Stiften.

Ifølge lokalavisen sendte politiet flere patruljer til stedet. Derefter blev området spærret i flere timer, mens gerningsstedet blev undersøgt for at sikre tekniske spor.

Indtil videre har efterforskningen medført, at fire mænd er blevet sigtet.

Der er tale om unge i alderen 16, 18, 19 og 19 år.

Politiet oplyser, at det tyder på, at parterne havde et forudgående kendskab til hinanden.

Østjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om sagen.

