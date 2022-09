Lyt til artiklen

Natten til søndag skulle fire mænd have kidnappet en femte.

Igennem 21 timer skulle de have holdt ham fanget, altimens de tæskede løs på ham med et baseballbat, nægtede ham vådt og tørt og filmede hans afklædte krop.

Det er i hvert fald, hvad Københavns Politi har sigtet dem for.

De fire mænd bliver mandag fremstillet i et grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret. Står det til anklagemyndigheden, skal de sendes bag tremmer, mens efterforskningen fortsætter.

Selve grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, men sigtelsen indeholder i sig selv grusomme detaljer.

Heri lyder det, at de fire mænd, der er i alderen 17 til 21 år, omkring klokken to natten til søndag på et ukendt sted skulle have kidnappet deres offer i forening eller efter aftale med endnu uidentificerede gerningsmænd.

Herefter skulle de have indespærret ham på et sted, hvor de med et baseballbat slog ham overalt på kroppen, hvilket ifølge sigtelsen resulterede i, at offeret fik adskillige skader i ansigtet.

Derudover skulle de have nægtet ham mad og drikke. Og søvn.

Ifølge sigtelsen skulle de desuden have afklædt manden og taget billeder af og filmet hans nøgne krop.

Først klokken 23 søndag aften, skulle det påståede offer være sluppet fri.

