Retten i Holbæk har fredag idømt fire mænd i starten af 20erne med tilknytning til bandemiljøet mellem halvandet og to års ubetinget fængsel.

En af de dømte mænd er ikke dansk statsborger, og er derfor også blevet udvist af landet for bestandigt.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mændene, der er i alderen 20-23 år, blev dømt for vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler og røveri, da de i fællesskab havde kidnappet en 22-årig mand 19. januar i år fra mandens bopæl i Holbæk.

Efterfølgende tvang de offeret ud i sin bil, hvorefter to af mændene fulgte efter i en korttidslejet varevogn.

Under køreturen blev den 22-årige mand slået i hovedet og blev truet med en kniv, der blev placeret mod halsen.

Da de ankom til Ladegårdsparken i Holbæk, blev den 22-årige mand atter udsat for vold og trusler, hvorefter de tvang ham tilbage til sin bopæl.

Her holdt to af de dømte vagt, mens de øvrige to satte en kniv mod offerets ryg, hvor de tog sko, tøj, airpods og kontanter.

Efterfølgende blev offeret bundet til en stol med hænderne bundet fast på ryggen og med en affaldspose over hovedet. Imens filmede de fire dømte, at de kørte en kniv langs offerets nøgne overkrop.

»Det har hele tiden været vores opfattelse, at sagen bunder i et opgør i et kriminelt bandemiljø. Jeg er meget tilfreds med, at flere centrale personer i den konflikt nu er stillet til ansvar for deres brutale kidnapning af en uskyldig ung mand, der ikke havde nogen andel i konflikten,« siger anklager Sebastian Stentoft fra Midt- og Vestsjællands Politi.

De fire mænd har valgt at anke sagen til landsretten, men forbliver varetægtsfængslet under ankesagen.