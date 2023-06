To unge mænd er fløjet med helikopter til Aarhus, mens to andre er bragt til hospitalet i Horsens

To mænd på 18 år er blevet fløjet med helikopter til Aarhus Universitetshospital efter en soloulykke mandag aften.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Wind natten til tirsdag.

"Der er tale om fire unge mennesker, som kører galt i en soloulykke," siger han.

De to andre – en 18-årig og en 19-årig mand – er bragt til Regionshospitalet Horsens.

Vagtchefen kender ikke tilstanden på nogen af de fire tilskadekomne.

Ulykken skete ved Panshule og Kæmpesmøllevej i Brædstrup, der ligger mellem Horsens og Silkeborg.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken mandag klokken 21.25.

"Det lader til, at de har ramt et træ undervejs," siger Torben Wind.

Han fortæller videre, at en bilinspektør har været på stedet for at undersøge årsagen til ulykken.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Alle fire unge mænd er fra lokalområdet, og deres pårørende er underrettet.

