Et skur på en legeplads i Haslev blev gerningssted for en voldtægt begået af fire unge mænd mod 15-årig pige.

Fire unge mænd er fundet skyldige i at have voldtaget en 15-årig pige i et skur ved Sofiendalskolen i Haslev i maj.

Det er blevet afgjort i Retten i Næstved fredag eftermiddag.

En fik fire års fængsel, mens to af dem fik tre år og seks måneders fængsel. Den fjerde og yngste blev idømt tre år og seks måneders fængsel samt udvisning for bestandigt.

Retsformanden lagde i sin afgørelse vægt på, at retten har fundet den 15-årige piges forklaring troværdig.

Dommen faldt i en retssal, der var fyldt til bristepunktet.

Anklager Charlotte Skovmand opsummerede sagen kort og præcist inden afgørelsen.

- Det er en klassisk problemstilling, hvor det er ord mod ord.

En gruppe unge mennesker brugte en fredag aften den 1. maj på at køre rundt i lokalområdet omkring Haslev.

Blandt dem var den 15-årige pige, der i løbet af aftenen havde aftalt med en af de nu dømte, at de skulle mødes ved Sofiendalskolen, som var et populært tilholdssted for byens unge typisk efter mørkets frembrud.

De fire unge mænd, som på daværende tidspunkt var mellem 17 og 18 år, havde fredag været til fest i Greve, men besluttede at vende snuden mod Haslev for at mødes med den unge pige.

Grupperne i de to biler havde været i kontakt med hinanden, da de unge mænd var på vej mod Haslev igen.

Og hvad der var gået den 15-årige piges næse forbi var, at de fire nu dømte fortalte om deres intentioner om at have samleje med hende.

Men da den 15-årige blev gjort opmærksom på de mændenes intentioner, afviste hun, at de kunne finde på at gøre noget ved hende.

Retssagen blev vendt på hovedet, da et vidne en kvinde, der var til stede i samme bil som den 15-årige fortalte, at hun ikke troede på, at voldtægten havde fundet sted.

- Jeg har hørt, at den 15-årige to gange før har påstået at være blevet voldtaget, hvor det ikke har været rigtigt, forklarede vidnet under et af retsmøderne.

Men det kunne ikke få domsmandsretten til at frifinde de fire tiltalte.

Alle fire har valgt at anke dommen på stedet.

Desuden valgte retsformanden at forlænge navneforbuddet i sagen.

