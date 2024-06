En 19-årig mand er ved Retten i Glostrup frifundet for dobbeltdrab, mens fire mænd dømmes for vold mod ham.

Fire unge mænd får alle tre måneders ubetinget fængsel for vold mod en 19-årig mand, der i samme sag er blevet frifundet for at slå to drenge på 17 og 18 år ihjel i marts 2023.

Det er mandag kommet frem ved Retten i Glostrup, som har behandlet sagen med et nævningeting.

De fire mænd skulle sammen med de to afdøde angiveligt have fulgt efter den 19-årige med hensigten om at overfalde ham.

De er kendt skyldige i at have sparket den 19-årige, mens han lå ned, inden den 19-årige trak en kniv mod dem.

Den 19-årige er blevet frifundet for dobbeltdrab og for et drabsforsøg, fordi retten har vurderet, at stikkene skete i selvforsvar.

De to drenge blev stukket med kniven i brystet og i halsen, mens en tredje blev ramt i benet.

Den 19-årige har tidligere forklaret, at han havde en kniv på sig, fordi han tidligere var blevet overfaldet af de samme personer, og at han derfor var bange.

Anklager Cecilie Bak krævede de fire unge mænd idømt en ubetinget fængselsstraf på tre måneder, mens mændenes forsvarere ønskede dem idømt en kortere betinget straf.

Retten lagde vægt på grovheden i overfaldet, og at de fire mænd sammen med de to afdøde havde planlagt overfaldet på den 19-årige og havde jagtet ham, mens de var maskeret.

Derfor kunne straffen ifølge dommeren ikke blive betinget, hvilket vil sige, at man ikke skal afsone i fængsel, men i stedet eventuelt skal udføre samfundstjeneste.

Ifølge anklagemyndigheden handlede sammenstødet mellem de unge mænd om to forskellige grupperinger i Høje Taastrup.

Den ene af de fire unge mænd har desuden fået en advarsel om udvisning, da han har afghansk statsborgerskab.

Derudover blev den 19-årige idømt syv dage for at være i besiddelse af en kniv.

De fire unge mænd udbedte sig betænkningstid i forhold til at anke sagen til landsretten.

/ritzau/